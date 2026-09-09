Futbolo pirmenybėse - vartininkų žygdarbiai

Favoritų skriaudėjai
Įžūlūs Vilniaus BFA vyrukai tampa tikrais Pirmos lygos lyderių skriaudėjais. Jaunieji sostinės futbolininkai antrajame rate įveikė 4-ąją lygos komandą - Klaipėdos „Neptūną“, 3-ąją – Kauno „Be1“, o praėjusį savaitgalį atėjo eilė ir Plungės „Babrungui“.
Antroje vietoje žengę žemaičiai Širvintose 1:2 neatsilaikė prieš BFA. Ypač tragiškai plungiškiams susiklostė pirmasis kėlinys, kai Artiomas Osipovičius ir Pavlas Kovtunas per pirmąsias 18 min. spėjo sumušti du įvarčius – iki tol per visą sezoną „Babrungas“ buvo praleidęs tik 7 sykius.
Po „Babrungo“ (55 taškai) nesėkmės vienvalde lydere su 58 taškais tapusiai „Minijai“ pakako vos 50 sek., kad išsiveržtų į priekį akistatoje namuose su Vilniaus raj. „TransINVEST“ B ekipa - Sergejus Amirzianas pasinaudojo šiurkščia vartininko klaida.
„Minija“ dar turi ir rungtynes atsargoje, bet kitame ture jos laukia kur kas klastingesnė kliūtis – vizitas į Alytaus „Dainavos“ tvirtovę. Joje dzūkai sieks atsirevanšuoti žemaičiams už neseniai patirtą apmaudų pralaimėjimą 2:3 LFF taurės pusfinalyje.
Statistika raudonavo
Kitame ture alytiškiams negalės padėti vienas lyderių Gustas Zabita. Saugas savaitgalį paskutinėmis rungtynių su „Jonava“ akimirkomis užsidirbo raudoną kortelę už šiurkščią pražangą.
Ataklios rungtynės su jonaviečiais baigėsi be įvarčių, nors pasižymėti galėjo abi ekipos. „Dainava“, nepaisant nulinių lygiųjų ir užimamos 8 vietos, su 37 taškais lieka tarp pretendentų į medalius.
Raudona kortelė anksčiau laiko užbaigė ir „Garliavos“ gynėjo Luko Pilionio pasirodymą. Jis 37-ąją min. paliko komandą mažumoje mūšyje su „Ekranu“. Lygos autsaideriai kiekybiniu pranašumu pasinaudojo tik 81-ąją min., kai kamuolį į svečių vartus pasiuntė Edvinas Puikis. Panevėžiečiai pergalės 1:0 dėka pakilo iš paskutinės vietos, nors turi tiek pat taškų, kiek ir „Šiauliai“ B – po 14. Traumų išretinti garliaviečiai patyrė jau aštuntąjį pralaimėjimą iš eilės.
Įspūdinga trajektorija
Visai kitokia trajektorija juda Vilniaus „Žalgirio“ B vienuolikė (40 taškų, 6 vieta). Vilniečiai laimėjo 8-ąsias rungtynes per 9 pastaruosius turus.
Šįsyk po jų kojomis krito „Neptūnas“. Klaipėdiečiai vos spėjo išlipti iš autobuso, kai sostinėje turėjo traukti kamuolį iš savo vartų tinklo. 120-ąją rungtynių sekundę gražią šeimininkų kombinaciją technišku spyriu į vartų kampą užbaigė Martynas Šetkus. Svečiai po pirmojo kėlinio atliko iškart tris keitimus, mėgino šturmuoti varžovų vartus, tačiau nieko nepešė – 0:1.
Vingiuotą sezono kreivę aukštyn kelia ir „Hegelmann“ dubleriai. Kauno rajono kolektyvas namuose nukalė rezultatyviausią sezono pergalę 5:1 prieš „Šiaulius“ B. Šiauliečių neišgelbėjo saugas Patrikas Pranckus, išvakarėse po keitimo pasirodęs pagrindinės komandos kertinėje LFF taurės pusfinalio akistatoje su „Kauno Žalgiriu“. Šeimininkų puolėjas Domas Sinkevičius pasižymėjo dubliu (pirmą ir paskutinę 1 kėlinio min.), o per pastaruosius penkis turus 18-metis įmušė net 6 įvarčius.
Baudinių lietus
Trečiojoje vietoje su 44 taškais ir maču atsargoje įsitvirtino „Be1”. Nedaug trūko, kad kauniečiai būtų praradę taškų su „Kauno Žalgiriu“ B. Kaip ir dera miesto derbiui, dvikova buvo kaip reta dramatiška.
14-ąją min. „Be1“ atakų lyderis Tomas Gudaitis stojo prie 11 m žymos, bet jo spyrį atrėmė vartininkas Joris Aliukonis. „Be1“ savo įvartį sumedžiojo 74-ąją min. – 1:0, tačiau žalgiriečiai per pridėtą laiką galėjo rezultatą išlyginti. 96-ąją min. 17-metis Vėjas Pocius nepergudravo „Be1“ vartininko Ishano Korto.
Baudinį atrėmė ir Sidas Mačaitis, tačiau „Tauro“ vartininko žygdarbį 83-ąją min. niekais pavertė komandos gynėjai, leidę pakartotinu smūgiu Mažeikių „Atmosferos“ japonui Kanta Seki pasiųsti kamuolį į vartų tinklą. Šis epizodas galutinai pribaigė tauragiškius, prieš tai pirmavusius 1:0, bet visiškai subyrėjusius po pertraukos - 1:3.
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