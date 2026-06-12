Dvejos lygiosios lėmė Baltijos taurę

Mūsiškiai pirmiausia svečiuose 2:2 sužaidė su estais, vėliau Tauragės stadione 2:2 – su latviais. Pastaroji dvikova buvo permaininga: svečiai pirmavo 1:0 (55 min.), 2:1 (89 min.), kol galiausiai per teisėjo pridėtą laiką (90+5 min.) pasižymėjo Edgaras Bierontas.
Latviai su estais taip pat sužaidė lygiosiomis (1:1), tad trys komandos surinko po du taškus. Lietuviams pirmą vietą lėmė įvarčiai – įmušė iš viso keturis, o varžovai – po tris.
„Nė vienas žaidėjas nenuvylė – visi, kurie žengė į aikštę, prisidėjo prie galutinio rezultato, leidusio laimėti taurę, – kalbėjo A. Skerla. – Abejos rungtynės – tiek su estais, tiek su latviais – buvo dramatiškos. Manau, kad tokie išbandymai pridės vaikinams dar daugiau pasitikėjimo savimi, noro atstovauti Lietuvai.“
Baltijos taurę iškovojo vartininkas Rokas Bagdonavičius (Kauno rajono „Hegelmann“) ir Paulius Linkevičius („Šiauliai“), gynėjai E. Bierontas ir Danielius Jarašius (abu – „Šiauliai“), Tautvydas Burdzilauskas („Kauno Žalgiris“), Erikas Kirjanovas („Minija“), Patrikas Matyžonokas ir Martynas Šetkus (abu – Vilniaus „Žalgiris“), Oskaras Pukelis (AIK, Švedija) ir Motiejus Šapola („Citta di Pontedera“, Italija), saugai Ernestas Gudelevičius („Siracusa Calcio“, Italija), Dovas Grudzinskas („Salzburg“ U18, Austrija), Adrianas Lickūnas („Cremonese“, Italija), Nikita Pavlovskis ir Denisas Ževžikovas (abu – Telšių „Džiugas“), Sidas Praleika (Gargždų „Banga“), Patrikas Pranckus („Šiauliai“), Faustas Steponavičius (Marijampolės „Sūduva“), Dominykas Taučas („Valencia“, Ispanija) ir Jonas Usavičius (Vilniaus „Riteriai“), puolėjai Nedas Garbaliauskas („Šiauliai“) ir Romualdas Jansonas („Os Belenenses“, Portugalija).
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