Žmoną tramvajuje padegęs vyras nuteistas kalėti iki gyvos galvos

Geros apylinkės teismas pripažino Sakartvelo pilietį kaltu dėl kovo mėnesį įvykdyto pasikėsinimo į žmogaus gyvybę ir tyčinio padegimo sunkinančiomis aplinkybėmis. Jis taip pat privalės sumokėti 75 tūkst. eurų kompensaciją.
Teismo sprendimą ir skirtą bausmę dar galima apskųsti.
Teisėjų tarybos pirmininkas Uwe Tonndorfas sakė, kad 47-metis vyriškis bandė nužudyti savo žmoną, nes ji norėjo nutraukti jų santuoką, o jis nenorėjo, kad ji gyventų savarankiškai.
Nukentėjusioji per šį įvykį, kuris, U. Tonndorfo teigimu, „priminė viešą egzekuciją“, patyrė gyvybei pavojingas traumas.
Teisėjas nustatė, kad vyras jautė, jog jo garbė ir orumas buvo užgauti, apibūdindamas jį ne kaip monstrą, o kaip žmogų, kuris prisiėmė sunkią kaltę.
„Tu sunaikinai savo šeimą ir kartu savo gyvenimą“, – sakė U. Tonndorfas.
Teisėjas teigė, kad nusikaltimo aplinkybės parodė norą sunaikinti ir nubausti. U. Tonndorfas pridūrė, kad nukentėjusioji patyrė neįsivaizduojamą skausmą, kenčia psichologiškai ir tai paliks žymę visam jos gyvenimui.
Teisėjas pažymėjo, kad bandymas nužudyti moterį sukėlė pasipiktinimą ir už Geros miesto ribų. Jis atkreipė dėmesį, kad nuteistasis vyriškis savo žmoną į savo namus priėmė, kai jai buvo 15 metų. Po to ji 30 metų gyveno, būdama pavaldi savo vyrui.
U. Tonndorfas išsamiai papasakojo, kaip nuteistasis 2018 m. imigravo į Vokietiją, o jo žmona ir vaikai atvyko vėliau.
Vyriškis gerdavo, o dėl jo bedarbystės ši problema tapo dar aštresnė. Šių metų sausio mėnesį vyras įtarė žmoną neištikimybe su kolega, ją sumušė ir išprievartavo.
Tuomet jo žmona išėjo gyventi pas savo dukrą ir nusprendė nutraukti santuoką. Vyras pagrasino ją nužudyti, o kovo 16 d. sėdo į tramvajų, kuriuo jo žmona visada važiuodavo į darbą.
Jis šliūkštelėjo benzino jai ant veido ir padegė. Nukentėjusioji užsiliepsnojo kaip ugnies kamuolys, sakė teisėjas. Vyriškis suprato, kad gali nukentėti ir kiti keleiviai.
Vyras pabėgo ir bandė nusižudyti, tačiau po to pasidavė policijai.
Naujausi komentarai