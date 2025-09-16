 Vokietijoje policininką nudūrusiam afganui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė

Vokietijoje policininką nudūrusiam afganui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė

2025-09-16 12:03
Jūras Barauskas (ELTA)

Antradienį kalėti iki gyvos galvos nuteistas 26-erių metų afganistanietis, kurį Vokietijos teismas pripažino jį kaltu dėl to, kad praėjusiais metais Manheimo mieste vakarinėje šalies dalyje mirtinai subadė policijos pareigūną.

Vokietijoje policininką nudūrusiam afganui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė
Vokietijoje policininką nudūrusiam afganui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė / Pixabay nuotr.

Kaltinamasis, kuris pagal Vokietijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Sulaimanas A, buvo pripažintas kaltu ir dėl keturių pasikėsinimų nužudyti ir sunkaus kūno sužalojimo, o Štutgarto aukštesnysis apygardos teismas pripažino ypatingą šių nusikaltimų sunkumą.

2024 m. gegužės 31 d. Manheimo turgaus aikštėje peiliu buvo sužeisti šeši žmonės, įskaitant penkis prieš islamą pasisakančio piliečių judėjimo „Pax Europa“ (BPE) organizuoto mitingo dalyvius.

Incidento metu taip pat buvo sužeistas 29-erių metų policijos pareigūnas, kuris po dviejų dienų nuo patirtų sužalojimų mirė.

Užpuoliką įvykio vietoje pašovė policija.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
teismas
migrantas nužudė policininką

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų