 Žmogaus teisių gynimo grupė: Irane malšinant protestus žuvo mažiausiai 734 žmonės

2026-01-13 19:38
BNS inf.

 Žmogaus teisių gynimo grupė antradienį pranešė, kad dėl smurtinio susidorojimo su protestų banga Irane žuvo mažiausiai 734 žmonės, nors tikrasis aukų skaičius greičiausiai siekia tūkstančius.

„Mūsų skelbiami skaičiai pagrįsti informacija, gauta iš mažiau nei pusės šalies provincijų ir mažiau nei 10 proc. Irano ligoninių. Tikrasis aukų skaičius greičiausiai siekia tūkstančius“, – sakė Norvegijoje įsikūrusios teisių gynimo organizacijos „Iran Human Rights“ (IHR) direktorius Mahmoodas Amiry-Moghaddamas (Mahmudas Amiris Mogadamas).

Grupė pranešė, kad, remiantis naujausiais patvirtintais duomenimis, žuvo mažiausiai 734 protestuotojai, įskaitant devynis jaunesnius nei 18 metų asmenis, o dar tūkstančiai buvo sužeisti.

