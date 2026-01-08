 Stebėtojas: Irane protestų fone apribota interneto prieiga

2026-01-08 20:39
BNS inf.

 Kibernetinį saugumą ir interneto valdymą stebinti organizacija „NetBlocks“ pranešė, kad Irane ketvirtadienį buvo apribota prieiga prie interneto.

Prieiga prie interneto ribojama tuo metu, kai dėl gruodžio pabaigoje Irane kilusių protestų, susijusių su ekonomine krize, daugėja žuvusiųjų, o prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) ragina elgtis kuo santūriau ir vengti bet kokio smurto.

„Tiesioginiai matavimai rodo, kad Irane šiuo metu visoje šalyje yra nutrūkęs interneto ryšys. Šis incidentas įvyko po virtinės vis didėjančių skaitmeninės cenzūros priemonių, nukreiptų prieš protestus visoje šalyje, ir trukdo visuomenės teisei bendrauti kritiniu momentu“, – sakoma „Netblocks“ išplatintame pareiškime. 

