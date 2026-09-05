Žiniasklaida: Ukrainos pajėgoms fronte nurodyta laikinai laikytis paliaubų

Ugnies nutraukimas esą turėtų tęstis iki antradienio, ir tai susijęs su JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitu į Kyjivą ir Maskvą.
Kokiems daliniams taikomas šis įsakymas, nėra aišku. Oficialaus patvirtinimo dėl paliaubų nėra.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paskelbė, kad sekmadienį Kyjive lankysis S. Witkoffas ir J. Kushneris. Pirmiausiai jie vyks į Maskvą, o sekmadienį atvyks į Kijevą, sakė V. Zelenskis vaizdo pranešime. Ukraina esą tam ruošiasi. JAV oficialiai pasiuntinių kelionės kol kas nepatvirtino.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad Kyjivas, „kaip ir per ankstesnius JAV atstovų diplomatinius vizitus“, užtikrins įprastą Rusijos oro erdvės funkcionavimą. Ukraina, anot jo, nevykdys oro atakų, o Rusija esą turi reaguoti atitinkamai.
Jau prieš tai buvo pasirodę nepatvirtintų pranešimų, kad JAV specialusis pasiuntinys S. Witkoffas ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas J. Kushneris planuoja šeštadienį vykti į Maskvą, o sekmadienį – į Kijevą.
„The New York Times“, remdamasis su diplomatinėmis pastangomis susipažinusiais pareigūnais, rašė, jog tikimasi, kad JAV tarpininkai pirmiausia susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o po to – su V. Zelenskiu. Pasak šaltinių, derybos dėl šios kelionės truko kelias savaites. JAV esą reikalavo, kad ukrainiečiai laikinai nutrauktų dronų atakas prieš Maskvą ir Rusijos energetikos infrastruktūrą, kol S. Witkoffas ir J. Kushneris bus Rusijoje. Rusai turėtų nutraukti raketų atakas prieš Kyjivą, rašė laikraštis.
S. Witkoffas ir J. Kushneris D. Trumpo vyriausybėje yra atsakingi už pastangas užbaigti daugiau kaip puspenktų metų trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą. Tačiau pastaraisiais mėnesiais derybos buvo įstrigusios, nes Vašingtonas sutelkė dėmesį į karą su Iranu. JAV tarpininkai nuo 2025 m. kelis kartus lankėsi Maskvoje, tačiau į Kyjivą atvykę dar nebuvo.
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