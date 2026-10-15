Zelenskis žada toliau atakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas

Tai jis sakė ketvirtadienį leidinyje „Financial Times“ (FT) publikuotame interviu.
D. Trumpui grįžus į valdžią, Vašingtono parama Ukrainai svyravo kartu su netikėtais jo pareiškimais socialiniuose tinkluose, kurie neretai užklupdavo Maskvą ir Kyjivą netikėtai.
Praėjusią savaitę D. Trumpas vienašališkai paskelbė apie „energetines paliaubas“, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo tarpu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
Tačiau po naujos Rusijos smūgių bangos trečiadienį V. Zelenskis FT teigė: „Draudimo (atakuoti naftos perdirbimo gamyklas) nebėra. Su tuo baigta.“
Rusija ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina atakavo naftos perdirbimo gamyklą Riazanėje, į pietus nuo sostinės Maskvos.
Nuo pat 2022 metų, kai Rusija pradėjo invaziją, Ukraina nuolat patiria smūgius energetikos infrastruktūrai, bet pamažu plečia savo atsakomuosius smūgius Rusijos teritorijoje, įskaitant smūgius naftos perdirbimo gamykloms.
D. Trumpas kritikavo šiuos išpuolius, ypač po to, kai netikėtai sudarė dyzelino sandorį su Maskva ir nurodė Ukrainai nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
V. Zelenskis teigė, kad Ukraina kelioms dienoms buvo sustabdžiusi smūgius. Rusija tvirtino, kad Ukraina tuo laikotarpiu bandė taikytis į naftos perdirbimo gamyklas, bet Kyjivas tai paneigė.
Pasak V. Zelenskio, nors Ukraina sutiko laikytis JAV plano, jos prieiga prie svarbių JAV karinių pajėgumų ir žvalgybos duomenų buvo apribota.
Trečiadienį buvo sulėtinta „Starlink“ pagrindu sukurto ir kariuomenių naudojamo palydovinio tinklo „Starshield“ veikla.
„Tai nebuvo techninė problema, tai buvo valia“, – FT sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat įspėjo dėl, jo žodžiais, pavojingo sprendimo nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija su Kyjivu, kuris labai priklauso nuo ankstyvojo perspėjimo apie Rusijos oro atakas prieš Ukrainos miestus pranešimų.
Baimė, kad Vašingtonas gali pažaboti bendradarbiavimą žvalgybos srityje, atsirado dar D. Trumpo kadencijos pradžioje, po viešo jo ir V. Zelenskio susikirtimo.
Nuo tada Ukrainos prezidentūra stengėsi švelninti santykius su Vašingtonu, bandydama prisitaikyti prie D. Trumpo nepastovumo.
Interviu metu V. Zelenskis pakomentavo D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino santykius.
D. Trumpas „atvirai ir garsiai kalba, kad myli tokius žmones ir gerbia tokius žmones. Nes jam žmonės, kurie gali būti lyderiais 20, 30, 40 metų, reiškia, kad jie gali būti labai stiprūs“, kalbėjo jis.
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