 Zelenskis: Ukrainos dronai sunaikino šešis Rusijos karinius orlaivius

Zelenskis: Ukrainos dronai sunaikino šešis Rusijos karinius orlaivius

2026-09-17 17:17
BNS inf.

Ukrainos pajėgos per nakties ataką prieš aerodromą Rusijos pietiniame Rostovo regione smogė šešiems rusų kariniams orlaiviams, ketvirtadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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<span>Zelenskis: Ukrainos dronai sunaikino šešis Rusijos karinius orlaivius</span>
Zelenskis: Ukrainos dronai sunaikino šešis Rusijos karinius orlaivius / Ukrainos prezidentūros nuotr.

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Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) valdomi tolimojo nuotolio dronai Rostovo prie Dono kariniame aerodrome pataikė į vieną transporto lėktuvą An-12, du transporto lėktuvus An-26 ir tris sraigtasparnius, ketvirtadienį socialiniuose tinkluose nurodė V. Zelenskis.

SBU teigimu, po smūgio orlaivių ir sraigtasparnių stovėjimo aikštelėje kilo didelis gaisras, po kurio sekė antriniai sprogimai.

Aerodromas yra maždaug už 100 kilometrų nuo Ukrainos sienos.

„Dėkoju mūsų kariams, kurie kasdien leidžia Rusijai apčiuopiamai pajusti karą, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis. – Kasdien reaguojame į agresiją. Rusija privalo pasirinkti taiką.“

Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje – Vidurio Rusijos mieste, esančiame daugiau nei už 700 km nuo Ukrainos sienos, pridūrė V. Zelenskis.

Šiame straipsnyje:
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