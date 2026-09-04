Zelenskis: Rusijos dronas Kyjive smogė SBU būstinei

Naujienų agentūros AFP korespondentas netoli įvykio vietos matė stovinčius greitosios pagalbos automobilius.
„Kalbėjausi su SBU vadovu Oleksandru Pokladu. Deja, Rusijos dronas pataikė į centrinį SBU pastatą Volodymyro gatvėje Kyjive, esantį priešais Šv. Sofijos soborą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė V. Zelenskis ir pridūrė, kad dronas buvo nukreiptas tiesiai į SBU vadovo kabinetą.
„Aš pavedžiau Pokladui užduotį tinkamai, reikšmingai ir – jei įmanoma – simetriškai atsakyti į šią Rusijos ataką, kai tik viskas bus paruošta“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Klyčko, per ataką nukentėjo mažiausiai penki žmonės.
Naujienų portalo „Ukrainska Pravda“ paskelbtoje nuotraukoje matyti, kaip iš mažiausiai dviejų pastato langų veržiasi juodi dūmai, o lauke stovi ugniagesių mašina.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino savo dienos metu vykdomus smūgius prieš Ukrainą, kartais naudodama reaktyvinius dronus, kuriuos oro gynybai sunkiau sunaikinti.