Zelenskis: rugsėjis gali daug ką pakeisti

Tai savo vakariniame vaizdo kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Ką tik kalbėjomės su JAV prezidento atstovais Steve‘u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Jie ruošiasi susitikimui ir tolesniam bendravimui su Rusijos puse, taip pat vizitui Ukrainoje. Aptarėme savo pozicijas. Informavau Steve‘ą ir Jaredą apie besikeičiančią situaciją čia, Ukrainoje, fronto linijoje ir apie Rusijos atakas“, – sakė jis.
Šalys taip pat aptarė galimus žingsnius, kuriais siekiama paskatinti Rusiją „nustatyti kryptį karo pabaigos link“.
„Maskvos ir asmeninė (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino nuotaika turi būti tinkama – noras nutraukti karą, o ne jį vykdyti. Deja, kol kas visi mūsų ir mūsų partnerių žvalgybos vertinimai bei visi iš Rusijos sklindantys signalai rodo, kad Rusijos lyderis asmeniškai vis dar nori, jog karas tęstųsi. Nors, beje, didžioji dauguma jo paties žmonių jau sutiktų stabdyti karą kontaktinėje linijoje“, – pabrėžė V. Zelenskis.
„Pamatysime, ką pavyks pasiekti JAV prezidento atstovams. Rugsėjis gali daug ką pakeisti, ir mes turime daryti viską kartu su savo partneriais, kad apsaugotume žmones, apsaugotume gyvybes ir pasiektume taiką“, – pridūrė jis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis kalbėjosi su S. Witkoffu ir J. Kushneriu ir su jais aptarė tolesnį derybų grupių bendradarbiavimą bei pastangas parengti sprendimus, kuriais siekiama užtikrinti taiką.