Zelenskis: rengiame tam tikrus veiksmus fronte ir reaguojame į Rusijos smūgius.

„Šiandien jau buvo gauti kariuomenės ir Ukrainos saugumo tarnybos pranešimai. Padėtis fronte, ypač Pokrovsko sektoriuje ir gretimose teritorijose, taip pat Kupjanske, Charkivo ir Sumų sričių pasienio teritorijose ir Zaporižios srityje. Išlaikome situacijos kontrolę, esu dėkingas kiekvienam mūsų daliniui už atsparumą. Rengiame tam tikrus mūsų veiksmus fronte ir reaguojame į kiekvieną Rusijos smūgį“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Oleksandru Syrskiu aptarė klausimus, susijusius su tolimojo nuotolio pajėgumais.
„Padidėjo tiek mūsų tolimojo nuotolio priemonių prieš Rusiją nuotolis, tiek tikslumas. Praktiškai kasdien ar kas dvi dienas smogiama į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. O tai padeda grąžinti Rusiją į realybę“, – pažymėjo jis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į Ukrainos karių pastarųjų savaičių pasiekimus, ypač 13-osios Nacionalinės gvardijos operatyvinės brigados ir 92-osios atskirosios puolimo brigados, kurios naikina okupantus Kupjansko sektoriuje, pasiekimus.
„Ten laimėjimų patiria ir 127-oji atskiroji sunkioji mechanizuotoji brigada, specialiųjų operacijų pajėgų daliniai, Ukrainos saugumo tarnyba ir karinė teisėsaugos tarnyba. Ačiū jums visiems, kariai!“ – nurodė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad vyksta bendradarbiavimas su partneriais Europoje, jog būtų galima išplėsti Prioritetinių Ukrainos reikalavimų sąrašo (PURL) iniciatyvą ir padidinti JAV gamybos ginkluotės pirkimus.
„Ypač oro gynybos sistemos ir tam tikri tolimojo nuotolio smūgių pajėgumai. Kitą savaitę kalbėsimės su partneriais Europoje apie naujus indėlius į PURL iniciatyvą. Taip pat rengiame labai svarbius susitarimus su keliomis šalimis dėl ginklų ir gynybos technologijų. Mūsų pajėgumai bus plečiami. Biuro komanda šiuo metu baigia derinti susitarimą, prie kurio dirbame kelis mėnesius“, – kalbėjo jis.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, per pastarąją parą fronto linijoje įvyko 223 koviniai susirėmimai, o daugiausiai atakų įvyko Pokrovsko kryptimi.