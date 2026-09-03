Zelenskis pasmerkė specialiųjų pajėgų susišaudymą Kyjive

Pasak Ukrainos pareigūnų, trečiadienį įvykusiame susišaudyme dalyvavo Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) ir Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) personalas, keli žvalgybos pareigūnai buvo sužeisti.
„Mes kalbėjomės su generaliniu prokuroru Ruslanu Kravčenka. Generalinis prokuroras ir Valstybinis tyrimų biuras nustatys visas detales“, – platformoje „Telegram“ vėlai trečiadienį paskelbė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad šaudyti Ukrainoje leidžiama tik į okupantus rusus, ir nurodė atlikti išsamų incidento tyrimą.
„Kalbant apie šiandienos visiškai gėdingą situaciją, susijusią su tam tikrais Ukrainos saugumo tarnybos ir Gynybos žvalgybos padaliniais, kuri įvyko Kyjive. Turi būti atsakomybė, įskaitant specialiųjų tarnybų vadovų sprendimus dėl personalo, susijusius su tais, kurie dalyvavo įvykyje. Abiejose tarnybose turi būti atlikti vidaus tyrimai“, – pabrėžė V. Zelenskis.
„Šaudyti čia, Ukrainoje, leidžiama tik į okupantus rusus, ginant Ukrainą. Mūsų valstybė niekada nelaikys jokio kito susišaudymo priimtinu“, – pabrėžė jis.
Trečiadienio rytą socialiniuose tinkluose išplito pranešimai apie susišaudymą, kuris, kaip teigiama, įvyko tarp HUR ir SBU pareigūnų Kyjivo Dnipro rajone ir buvo kažkaip susijęs su vieno aukšto rango pareigūno iš Rusijos savanorių korpuso – antikremliškų Rusijos piliečių, kovojančių Ukrainos pusėje, dalinio - dingimu.
Savo ruožtu SBU pranešė, kad kartu su HUR užkirto kelią teroristiniam išpuoliui prieš į Ukrainą atvykusį vieną iš Rusijos opozicinio politinio nacionalinio judėjimo lyderių.
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