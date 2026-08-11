Zelenskis: atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis

Jis įspėjo ir dėl Šiaurės Korėjos. Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošiasi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui, kalbėjo prezidentas, tačiau įrodymų nepateikė. Šiaurės Korėjos ginklai bendradarbiaujant su Rusija esą buvo patobulinti.
Jau savaitgalį V. Zelenskis sakė, kad Rusija iš Šiaurės Korėjos gali sulaukti gerokai daugiau karių nei iki šiol manyta. Jo teigimu, jų skaičius gali siekti iki 50 tūkst.
Rusija jau puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą. Šiaurės Korėjos kariai jau dalyvavo operacijose Rusijoje 2024 ir 2025 m., kad išstumtų ukrainiečių pajėgas iš Vakarų Rusijos Kursko srities.
Gindamasi nuo Rusijos, Ukraina praėjusiais mėnesiais smarkiai išplėtė pirmiausiai savo atsakomuosius smūgius dronais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)