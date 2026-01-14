Vyras į lėktuvą bandė įlipti su savo mirusia žmona

Nors iš pirmo žvilgsnio pora atrodė kaip eiliniai turistai, grįžtantys iš atostogų, apsaugos darbuotojo budrumas atskleidė siaubingą tiesą.
Apie tai pranešė „The Mirror“, remdamasis Ispanijos spauda.
Incidentas įvyko, kai per apsaugos patikrą 80 metų vyras stūmė neįgaliojo vežimėlį, kuriame sėdėjo jo žmona. Apsaugos darbuotojas priėjo padėti, bet pastebėjo, kad moteris visiškai nereaguoja.
„Kai apsaugininkas paėmė jos ranką, jis pastebėjo, kad jos temperatūra neįprastai žema ir ji nekvėpuoja“, – pasakojo incidento liudininkas.
Apsaugos darbuotojas nedelsdamas iškvietė medikus ir policiją.
Apklausos metu pensininkas teigė, kad jo žmona mirė vos kelias valandas prieš išvykimą, jau būdama oro uoste. Tačiau dėl žemos jos kūno temperatūros teisėsauga suabejojo jo teiginiais.
Vietos žiniasklaidos teigimu, darbuotojai įtaria, kad vyras galėjo bandyti taip pargabenti žmonos kūną, kad išvengtų sudėtingos ir brangios mirusiojo repatriacijos procedūros.
Oro uosto administracija patvirtino incidentą, pažymėdama, kad jis įvyko prieš kelis mėnesius, tačiau detalės paaiškėjo tik dabar.
Vyras buvo sulaikytas apklausai, tačiau kol kas nežinoma, ar jam bus pateikti oficialūs kaltinimai. Ekspertai toliau tiria moters mirties aplinkybes.
Naujausi komentarai