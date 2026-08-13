Volodymyras Zelenskis: kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5 proc. JAV raketų „Patriot“ atsargų

Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurias žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai.
Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nė vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų.
Kalbėdamas su transliuotoju CNN, V. Zelenskis teigė, kad šiemet Ukraina „turėjo du su puse karto mažiau perėmėjų nei 2025-aisiais“.
„Rusija per mėnesį turi du kartus daugiau balistinių raketų nei anksčiau“, – kalbėjo jis.
„Šiais metais aš prašau partnerių amerikiečių parduoti man penkis procentus raketų, kurias jie turi savo atsargose“, – sakė jis.
„Jei jie mums parduos penkis procentus, mes išgyvensime žiemą ir išgelbėsime žmonių gyvybes. Jei jie galės mums parduoti 10 proc., mes sunaikinsime visas rusų balistines raketas“, – teigė V. Zelenskis.
Ukraina praneša apie didelį perėmėjų „Patriot“ trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, dėl ko šių pažangių sistemų tiekimas buvo nukreiptas kitur.
Balistines raketas daug sunkiau perimti nei sparnuotąsias raketas ar dronus, nes jos juda greičiau ir skrieja statesnėmis trajektorijomis.
Paklaustas, ar Jungtinės Valstijos atsakė į jo prašymus, V. Zelenskis sakė: „Atsakymas šiandienai yra toks. Turiu vieną procentą.“
„Nuo vieno procento iki penkių procentų turiu kelis mėnesius ir milijonus telefono skambučių bei viso kito. Aš darau kai kuriuos dalykus, kuriais net negaliu pasidalyti. Tai nereiškia, kad tai neteisėta. Bet aš negaliu apie tai kalbėti“, – aiškino prezidentas.
Trečiadienį Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad nustos skelbti išsamius duomenis apie Rusijos balistinių raketų smūgius.
Apribojimai bus taikomi informacijai apie „paleistų, numuštų, numalšintų ar tikslo nepasiekusių taikinių skaičių“, socialiniame tinkle „Facebook“ sakė komunikacijos vadovas Jurijus Ihnatas.
Perspėjimai realiuoju laiku bus teikiami be pakeitimų, o oro pajėgos toliau teiks apibendrintus duomenis apie Rusijos raketų paleidimus, teigė jis.
Praėjusį mėnesį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 raketų, iš kurių beveik 200 skriejo balistinėmis trajektorijomis.
(be temos)
(be temos)