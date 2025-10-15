Vokietijoje per karines pratybas žuvo karys iš Nyderlandų

Incidentas įvyko antradienį vakare į šiaurę nuo Hanoverio esančiame poligone „Munster South“.
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Onno Eichelsheimas pasakė esąs sukrėstas ir pareiškė gilią užuojautą kario artimiesiems.
Pratybos „Nirtingas stumbras“ prasidėjo rugsėjo 30 d. ir turėjo trukti iki trečiadienio, tačiau dėl kario žūties buvo nutrauktos pirma laiko.
Iš viso pratybose dalyvavo apie 550 karių.
Pernai per atskiras pratybas Vokietijoje žuvo du Nyderlandų kariai.
