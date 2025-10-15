 Vokietijoje per karines pratybas žuvo karys iš Nyderlandų

Vokietijoje per karines pratybas žuvo karys iš Nyderlandų

2025-10-15 17:28
Jūras Barauskas (ELTA)

Nyderlandų gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad 28-erių metų jaunuolis, atrodo, pateko į avariją su šarvuotu automobiliu „Fennek“. Incidentą tiria Nyderlandų karo policija, kuriai padeda Vokietijos policija.

Vokietijoje per karines pratybas žuvo karys iš Nyderlandų
Vokietijoje per karines pratybas žuvo karys iš Nyderlandų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Incidentas įvyko antradienį vakare į šiaurę nuo Hanoverio esančiame poligone „Munster South“.

Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Onno Eichelsheimas pasakė esąs sukrėstas ir pareiškė gilią užuojautą kario artimiesiems.

Pratybos „Nirtingas stumbras“ prasidėjo rugsėjo 30 d. ir turėjo trukti iki trečiadienio, tačiau dėl kario žūties buvo nutrauktos pirma laiko.

Iš viso pratybose dalyvavo apie 550 karių.

Pernai per atskiras pratybas Vokietijoje žuvo du Nyderlandų kariai.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
žuvo nyderlandų karys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų