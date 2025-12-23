Vokietijoje automobiliui įsirėžus į autobusų stotelę sužeisti trys žmonės

Vairuotojas, 32-jų vyras iš Azerbaidžano, buvo sulaikytas. Avarija įvyko Gisene, maždaug 53 km į šiaurę nuo Frankfurto.
„Tikslios incidento aplinkybės šiuo metu nežinomos“, – teigiama policijos pranešime. Pradėtas tyrimas.
Pasak policijos, vairuotojas, Giseno gyventojas, iš pradžių susidūrė su dviem ta pačia kryptimi važiavusiais automobiliais, o tada rėžėsi į autobusų stotelėje stovėjusius žmones. Tuomet jis toliau važiavo „Audi“ automobiliu, kol sustojo ir buvo sulaikytas pareigūnų.
Daugiau informacijos kol kas nepateikta.
