Vokietija pirmą kartą nuo 2011-ųjų į Siriją deportavo sirų migrantą

Į Damaską antradienio rytą buvo nuskraidintas ir sirų pareigūnams perduotas imigrantas iš Sirijos, anksčiau Vokietijoje teistas už nusikalstamas veikas.
„Mūsų visuomenė turi teisėtą interesą užtikrinti, kad nusikaltėliai paliktų mūsų šalį“, – sakė vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas spaudos pranešime.
Deportacija prieš pat Kalėdas buvo užbaigtos kelis mėnesius trukusios derybos su Sirijos vyriausybe, panašios į Berlyno pastangas sudaryti deportacijos susitarimą su Talibanu Afganistane.
Žmogaus teisių grupės kritikavo pastangas išsiųsti imigrantus atgal į abi šias šalis, motyvuodamos tuo, kad ten vis dar nestabilu ir yra įrodymų apie žmogaus teisių pažeidimus.
Tačiau Vokietijos konservatorių vadovaujama vyriausybė deportacijų į Siriją atnaujinimą paskelbė diplomatinės politikos prioritetu, kai buvęs Sirijos prezidentas Basharas al Assadas prieš kiek daugiau nei metus pabėgo iš šalies.
Liepos mėnesį Austrija tapo pirmąja nuo 2011 metų Europos Sąjungos (ES) šalimi, deportavusia asmenį į Siriją.
Vokietijos ministerija pranešė, jog dabar susitarimai sudaryti ir su Damasku, ir su Kabulu, kad ateityje būtų galima reguliariai deportuoti „nusikaltėlius ir pavojingus asmenis“.
Maždaug milijonas sirų pabėgo į Vokietiją nuo pilietinio karo; daugelis jų atvyko 2015 metais.
Antradienį deportuotas siras Vokietijos vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje atliko laisvės atėmimo bausmę už sunkų plėšimą, kūno sužalojimą ir reketą.
Ministerija pranešė, kad antradienį į savo gimtąją šalį buvo deportuotas ir vienas afganistanietis. Tas vyras taip pat atliko laisvės atėmimo bausmę už tyčinį kūno sužalojimą ir kitus nusikaltimus.
