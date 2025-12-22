Vokietijos kalėdines muges užplūdo dezinformacijos banga

Socialiniuose tinkluose pasklido dezinformacijos srautas – kai kuriuose suklastotuose vaizdo įrašuose sudaromas klaidingas įspūdis, kad islamo dvasininkas kvietė musulmonus melstis į kalėdinius renginius ir kad muges šturmavo musulmonai vyrai.
Naujienų agentūra AFP atidžiau pažvelgė į internete platinamus teiginius, kurie sustiprina kraštutinių dešiniųjų naratyvus apie imigraciją ir visuomenės „islamizaciją“.
Naujausiose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip teigiama, musulmonai vyrai arba „islamistai imigrantai“ masiškai šturmuoja Kalėdų muges Hamburgo ir Štutgarto miestuose.
Tačiau AFP tyrimas parodė, kad filmuota medžiaga buvo iš kitų renginių: 2024 metų spalio mėnesį vykusio aktyvistų grupės „Muslim Interaktiv“ mitingo, kuris vėliau buvo uždraustas, ir sirų, praėjusių metų pabaigoje šventusių prezidento Basharo al Assado kritimą.
Keliose dirbtinio intelekto sukurtose nuotraukose taip pat buvo matyti kalėdinės mugės su perdėtomis saugumo priemonėmis, pavyzdžiui, aukštomis spygliuotos vielos tvoromis arba aplink jas pastatytomis karinėmis transporto priemonėmis.
Išpuoliai ir atsakomieji veiksmai
Vokietijos Kalėdų mugės – šimtmečius gyvuojanti tradicija – rengiamos beveik kiekviename mieste ir miestelyje, jas sudaro prekystaliai, kuriuose prekybininkai prekiauja dovanomis ir dekoracijomis, taip pat saldumynais, dešrelėmis ir karštu vynu.
Tačiau jaukią šeimyninę mugių atmosferą aptemdė neseniai įvykdyti išpuoliai.
Praėjusiais metais rytiniame Magdeburgo mieste per išpuolį, kai į Kalėdų mugę įsirėžė automobilis, žuvo šeši žmonės, o daugiau kaip 300 buvo sužeisti.
Dabar teisiamas vyras yra Saudo Arabijos psichiatras, kuris pritarė sąmokslo teorijoms, laikėsi griežtų antiislamiškų pažiūrų ir ne kartą reiškė pasipiktinimą Vokietijos institucijomis.
Šis išpuolis priminė 2016 metais džihadistinių motyvų turėjusio tunisiečio siautėjimą sunkvežimiu Berlyno kalėdinėje mugėje, per kurį žuvo 13 žmonių.
Gruodžio viduryje Vokietijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė penkis vyrus – egiptietį, sirą ir tris marokiečius – įtariant, kad jie dalyvavo islamistų sąmoksle įvažiuoti automobiliu į kalėdinę mugę Bavarijoje.
Kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pasinaudojo tokiais išpuoliais ir sąmokslais ir ragina užsieniečius remigruoti, ypač į musulmonų daugumos šalis.
„Sėti nepasitikėjimą“
Kitame šį mėnesį plačiai išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip vyras, apsirengęs baltu chalatu, regis, skelbia islamišką raginimą melstis nenurodytoje Vokietijos kalėdinėje mugėje.
„Ši kalėdinė mugė visiškai kapituliavo!“ – komentavo vaizdo įrašą, kuriuo keliomis kalbomis, įskaitant anglų, graikų, rusų ir slovakų, taip pat buvo pasidalinta „Facebook“ tinkle, vienas „Instagram“ vartotojas.
Tačiau AFP tyrimo duomenimis, vaizdo įrašas kurtas 2023 metų lapkričio mėnesį ir iš tikrųjų jame rodomas Bavarijos Karlštato miestelio turgus – renginys, kuris neturi nieko bendra su Kalėdomis.
Kiekvienais metais „Andreasmarkt“ turi skirtingą temą ir 2023 metais prasidėjo kvietimu melstis po to, kai dviejų vietos islamo grupių buvo paprašyta prisidėti, AFP sakė organizatoriai.
Pasak jų, gruodžio pradžioje mieste turėjo būti atidaryta atskira kalėdinė mugė, todėl vaizdo įraše matoma kalėdinė eglutė.
Kalėdinės mugės yra dezinformacijos taikinys dėl savo emocinių asociacijų, sakė Vokietijos stebėsenos, analizės ir strategijos centro atstovė Lea Fruehwirth.
„Kalėdų simbolika reiškia džiaugsmą, šiltą bendruomenės ir saugumo jausmą“, – sakė ji.
Todėl naratyvai, kuriuose „musulmonai kaltinami norintys smurtu sunaikinti šį idealizuotą įvaizdį, gali sukelti daug emocijų“, sakė ji.
Ji pridūrė, kad tokių pranešimų kūrėjai greičiausiai siekia „pasėti nepasitikėjimą ir pagilinti visuomenės susiskaldymą, kaip, pavyzdžiui, Rusijos dezinformacijos kampanijų atveju“.
