Vietos valdžia pripažįsta, kad sudegusiame bare nebuvo atliekami patikrinimai

Iš per gaisrą bare „Le Constellation“, Alpių slidinėjimo kurorte Kran Montanoje, sužeistų žmonių 83 vis dar gydomi ligoninėse. Dauguma žuvusiųjų buvo paaugliai.
Pareigūnai yra sakę, kad, jų nuomone, gaisras kilo tuomet, kai Naujuosius metus šventę žmonės iškėlė šampano butelius su pritaisytais vadinamaisiais torto fontanais – nuo jų užsidegė garso izoliacijos danga ant baro rūsio lubų.
Nors 2016, 2018 ir 2019 metais buvo atlikti patikrinimai, įskaitant priešgaisrinę saugą, „periodiniai patikrinimai nebuvo atliekami 2020–2025 metais. Mes labai apgailestaujame dėl to“, – praėjus penkioms dienoms po nelaimės spaudos konferencijoje sakė Kran Montanos meras Nicolas Feraud.
Įstatymas reikalauja, kad savivaldybės priešgaisrinė tarnyba kasmet atliktų patikrinimus viešai prieinamose įstaigose, teigė meras, pripažindamas, kad nežino, kodėl patikrinimai nebuvo atliekami minėtame bare.
Savivaldybės pareiškime teigiama, kad ši nustatė pažeidimą peržiūrėjusi dokumentus, atsiųstus Valė kantono prokuratūrai.
„Teismai nustatys, kokią įtaką toks pažeidimas turėjo įvykių grandinei, lėmusiai tragediją. Savivaldybė prisiims visą atsakomybę, kaip nustatys teismas“, – sakoma pareiškime.
Taryba teigė, kad paves išorės specialistų agentūrai patikrinti visas viešąsias įstaigas ir uždraus patalpose naudoti pirotechnikos prietaisus.
„Kran Montanos savivaldybė lieka visiškai įsipareigojusi remti šios tragedijos aukas ir jų šeimas bei artimuosius, apie kuriuos nuolat galvoja“, – sakoma pareiškime. Jame priduriama, jog savivaldybė „ir toliau darys visa, kas jos galioje, kad tokia tragedija daugiau niekada nepasikartotų“.
Akustinis porolonas bare – nuo 2015 metų
Prancūzų pora Jacques'as ir Jessica Moretti valdė ir administravo „Le Constellation“ barą, kuriame ketvirtadienį apie 1 val. 30 min. vietos (2 val. 30 min. Lietuvos) laiku kilo gaisras. Jaunų turistų pamėgtas baras Naujųjų metų naktį buvo sausakimšas.
Baro savininkų atžvilgiu pradėtas baudžiamasis tyrimas. Prancūzams pareikšti kaltinimai dėl nužudymo, sveikatos sutrikdymo ir padegimo per neatsargumą.
„Le Constellation“ buvo įkurtas 1967 metais. Savivaldybės bylose esančiose ataskaitose nurodoma, kad pirmame aukšte gali tilpti ne daugiau kaip 100 žmonių, kaip ir rūsyje, sakoma antradienio pareiškime.
Remiantis nuotraukomis, kurias savininkai padarė 2015 metais per remontą, kuriam, anot savivaldybės, „nereikėjo leidimo“, nuo to laiko ant lubų buvo priklijuotas akustinis porolonas.
Viename vaizdo įraše, kurį pirmadienį parodė Šveicarijos transliuotojas RTS, matyti, kad apie pavojų buvo žinoma jau prieš daugelį metų.
„Atsargiai, porolonas!“ – per 2019-ųjų Naujųjų metų sutikimą, kai buvo išnešti šampano buteliai su torto fontanais, pasakė baro darbuotojas.
„Šį barą (2015–2020 metais) tikrinę saugumo vadovai tikriausiai turėjo būti atsargesni“, – pripažino N. Feraud, kuris kol kas atmeta galimybę atsistatydinti.
„Šią naštą ir visų šių šeimų sielvartą nešiosiu visą likusį gyvenimą“, – užbaigė jis, akivaizdžiai sukrėstas.
Stipriausiai apdegę nukentėjusieji buvo išvežti į specializuotus nudegimų gydymo centrus Šveicarijoje ir užsienyje.
Atminimo ceremonija
Žuvusiųjų amžiaus vidurkis siekė 19 metų. Aštuonios aukos buvo jaunesnės nei 16 metų.
Nors dauguma žuvusiųjų buvo šveicarai, tarp aukų taip pat buvo devyni Prancūzijos ir šeši Italijos piliečiai.
„Šios tragedijos buvo galima išvengti“ ir „jos turėjo būti išvengta pasitelkiant prevenciją bei sveiką protą“, pirmadienį pareiškė Italijos ambasadorius Šveicarijoje Gianas Lorenzo Cornado.
Šveicarijoje penktadienį paskelbta nacionalinė gedulo diena.
Martinji mieste, esančiame Ronos slėnyje žemiau Kran Montanos, planuojama aukų atminimo ceremonija, kurioje tikimasi sulaukti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono.
14 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku skambės visi Šveicarijos bažnyčių varpai. Taip pat planuojama tylos minutė.
Jungtinės Tautos (JT) Ženevoje nuleis vėliavą iki pusės stiebo.
