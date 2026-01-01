 Budrys reiškia užuojautą dėl Šveicarijoje per gaisrą žuvusių ir sužeistų žmonių

2026-01-01 14:27
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Naujųjų išvakarėse prabangiame Šveicarijos kurorte kilus gaisrui, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė užuojautą jo metu žuvusių ir nukentėjusių žmonių artimiesiems. 

Kęstutis Budrys / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Reiškiu giliausią užuojautą tragiškos avarijos Krans-Montanoje, Šveicarijoje, aukų šeimoms ir draugams. Linkime greitai pasveikti sužeistiesiems. Mūsų mintys ir maldos su Šveicarija“, – savo socialinio tinklo „X“ paskyroje ketvirtadienį rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.

ELTA primena, kad prabangiame Šveicarijos slidinėjimo kurorte Krans Montanoje Naujųjų metų išvakarėse kilo gaisras.

Šveicarijos dienraštis „Blick“, remdamasis įvykio vietoje buvusiu gydytoju, teigė, kad žuvusiųjų skaičius gali siekti dešimtis. Regioninis dienraštis „Le Nouvelliste“ irgi pranešė, kad, pasak jo šaltinių, nukentėjo daug žmonių, gali būti „apie 40 žuvusiųjų ir 100 sužeistųjų“. 

