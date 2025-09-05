„Vienintelis dalykas, ką galėjome padaryti, tik bėgti“: tarp sužeistųjų Lisabonoje – ir nėščioji

Trečiadienį, apie 18 val. vietos laiku ikoninis Portugalijos sostinės geltonasis funikulierius, kaip įprastai, vežė žmones: ką viršun kėlė, ką žemyn leido, bet staiga įvyko nelaimė.
„Apatinis vagonas nuriedėjo tik pusantro metro, jis buvo pilnas, stipriai trenkėsi į atramą. Puolėme padėti žmonėms ir pamatėme, kad viršutinis vagonas nekontroliuojamai leidžiasi žemyn. Vienintelis dalykas, ką galėjome padaryti, tik bėgti“, – kalbėjo pašnekovė.
„Atvykome iš oro uosto, autobusas mus išlaipino pagrindinėje aikštėje, pamatėme funikulierių ir pasakėme, kad rytoj ryte su vyru važiuosime juo. Įsiregistravome į viešbutį, nuėjome į savo kambarį, kai pakavomės daiktus pasigirdo baisus smūgis, o mano dukra, buvusi kitame kambaryje, pro atidarytus langus išgirdo klyksmus“, – nurodė kita pašnekovė.
Žemyn nekontroliuojamai riedančio vagono sustabdyti nepavyko.
„Jis nulėkė nuo bėgių ir rėžėsi į pastatą. Dabar avarijos priežastis turės išanalizuoti atitinkamos institucijos“, – teigė civilinės saugos atstovas Alexandre Rodrigues.
Kone dvi dešimtys žuvusiųjų, tarp jų – funikulieriaus darbininkas. Visi žuvusieji – suaugę. Sužeista dar per 20 žmonių. Sužeistųjų amžius – nuo 24 iki 65-erių, taip pat trejų metų vaikas. Vaiko tėvas mirė, o motina kovoja už gyvybę. Tarp sužeistųjų – ir nėščioji.
„Iš 23 sužeistųjų, nugabentų į ligoninę, du mirė ligoninėje per naktį“, – šnekėjo Lisabonos civilinės saugos direktorė Margarida Castro Martins.
Tarp sužeistųjų – žmonės iš mažiausiai 10 šalių.
„Dėl į ligonines nugabentų aukų pilietybės iki šiol nustatėme keturis portugalus, du vokiečius, du ispanus, vieną korėjietį, vieną Žaliojo Kyšulio gyventoją, vieną kanadietį, vieną italą, vieną prancūzą, vieną šveicarą ir vieną marokietį. Keturių sužeistųjų pilietybė vis dar nenustatyta“, – tvirtino Lisabonos civilinės saugos direktorė.
Avarijos priežastys tiriamos. Ekspertai tvirtina, kad greičiausiai nutrūko lynas. Klausimas, kodėl stabdžių sistemos nepakako, kad sustabdytų vagoną nuo riedėjimo stačiu šlaitu.
„Paprašiau Lisabonos funikulierių bendrovės prezidento pradėti vidinį ir išorinį nepriklausomą tyrimą, siekiant kuo greičiau nustatyti, kas atsakingas už avariją. Kalbant apie visus kitus miesto funikulierius, šiuo metu atliekamas neatidėliotinas vertinimas, jie atnaujins veiklą tik jį užbaigus“, – tvirtino Lisabonos meras Carlos Moedas.
Šalyje paskelbtas gedulas.
„Lisabona gedi. Manau, kad visi Lisabonos gyventojai gedi. Tai tragedija, kokios mūsų mieste dar nėra buvę“, – sakė Lisabonos meras.
Pagerbiant žuvusiųjų Lisabonoje atminimą, Briuselyje Europos Sąjungos vėliavos nuleistos iki pusės stiebo. Europos Komisijos pirmininkė pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms.
„Gloria“ – garsiausias miesto funikulierius. Jis pirmą kartą pradėjo veikti 1885-aisiais, o prie elektros buvo prijungtas 1915-aisiais. Iš pradžių buvo naudojama vandens sistema, vėliau funikulierių varė garai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Funikulieriaus maršrutas veda nuo judrios centrinės aikštės iki apžvalgos aikštelės. Jis kursuoja kiekvieną savaitės dieną, piko metu – kas 10 minučių, o sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis – kas 15 minučių. Kelionė į vieną pusę trunka vos tris minutes. Vagone telpa 40 žmonių. Vagonai pritvirtinti plieniniais lynais. Pranešama, kad funikulierius paskutinį kartą tikrintas dar pernai.
Portugalų pareigūnai sustabdė tris kitus sostinės funikulierius saugumo patikrinimams. Europoje šiuo metu veikia apie 80 žmones keliančių funikulierių.
