Vatikanas: popiežiui Leonui XIV diagnozuotas plaučių vėžys

Po operacijos atliktas tyrimas patvirtino įtartą diagnozę – plaučių adenokarcinomą, pareiškė Šventasis Sostas. Siekiant užtikrinti, kad auglys būtų visiškai pašalintas, per 90 minučių trukusią operaciją Katalikų Bažnyčios vadovui buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė skiltis.
Ar vėžys išplitęs į kitas kūno vietas, kol kas neaišku. Vatikano šaltinių duomenimis, atliekami papildomi tyrimai.
„Operacija buvo sėkminga ir praėjo be komplikacijų“, – pranešė Vatikanas. 71 metų Leonas XIV operacinėje iš viso praleido apie tris valandas, o po operacijos normaliai pabudo iš narkozės. Dabar jis vėl yra savo palatoje Romos Gemelli klinikos dešimtajame aukšte. Grįžęs į palatą popiežius paprašė vakarienės.
Pranešimą pasirašė popiežių gydantis gydytojas Luigi Carbone ir krūtinės chirurgų operacinės komandos vadovas Stefano Margaritora.
Sekmadienį po Viešpaties angelo maldos pats Leonas XIV paskelbė, kad jo plautyje aptiktas mazgelis ir kad „artimiausiomis dienomis“ jam bus atlikta operacija. Pasak popiežiaus, mazgelis diagnozuotas „labai ankstyvoje stadijoje“, o gydytojai rekomendavo jį pašalinti. Vatikano atstovas spaudai nurodė, kad po operacijos 71 metų pontifikas ligoninėje turės praleisti maždaug savaitę. Visos jo audiencijos atšauktos iki spalio 20 d.
Kaip Vatikanas pranešė naujienų agentūrai AFP, mazgelis buvo aptiktas per įprastą profilaktinį patikrinimą. Iki tol popiežius nejautė jokių simptomų, dėl kurių būtų reikėję tirti plaučius. Leonas XIV ligoninėje gydomas pirmą kartą nuo tada, kai 2025 m. gegužės 8 d. buvo išrinktas Katalikų Bažnyčios vadovu.
Liga gali turėti įtakos ir planuojamai popiežiaus kelionei į Pietų Ameriką. Lapkričio 6–17 dienomis Leonas XIV ketino aplankyti Urugvajų, Argentiną ir Peru. Kol kas neaišku, ar dėl galimai ilgesnio sveikimo laikotarpio kelionė galės vykti pagal planą.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Italijos naujienų agentūrai ANSA sakė, kad pirmadienį per susitikimą Leonas XIV, nepaisydamas ligos, buvo „labai ramus“. Tuo metu Gemelli klinikos koplyčioje dešimtys žmonių meldėsi už popiežių, kalbėdami rožinį. Viena 57 metų italė prie ligoninės AFP sakė: „Daug už jį melsiuosi.“
Leonas XIV, gimęs 1955 m. Čikagoje kaip Robertas Francis Prevostas ir tapęs pirmuoju popiežiumi iš JAV, laikomas sportišku ir sveiku žmogumi.
JAV ekspertė Juanita Mora pareiškė, kad anksti nustačius plaučių adenokarcinomą prognozė yra „labai, labai gera“. Pasak Amerikos plaučių asociacijos (ALA) medicinos atstovės, daug kas priklauso nuo to, kokios stadijos vėžys diagnozuotas ir ar jis jau išplitęs.
Jei auglys nustatomas anksti, yra lokalus ir gali būti pašalintas chirurginiu būdu, penkerių metų išgyvenamumo rodiklis sergant plaučių adenokarcinoma siekia „80–98 proc.“, sakė J. Mora.
Pasak jos, popiežių gydantys medikai dabar turės nuspręsti, ar jam reikalinga „chemoterapija, spindulinė terapija, tikslinė terapija ar imunoterapija nuo adenokarcinomos“.
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