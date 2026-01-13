Vagystė, pasibaigusi ligoninėje: šį incidentą prisimins dar ilgai

Vokietis mėgino nugvelbti dviratį iš kaimyno sodo, o šis apie tai pranešė policijai. Vyras tada metė dviratį ir sugalvojo užsiropšti ant autoserviso stogo. Atvykę pareigūnai bandė įtikinti jį pasiduoti, tačiau nesėkmingai.
„Bandėme įtikinti jį nulipti nuo stogo bendraudami ir taip pat iškvietėme šeimos narius. Deja, nepavyko jo įkalbėti nulipti nuo stogo. Kadangi žinojome, kad vyro psichinė būklė ne visai stabili, iškvietėme ir sveikatos priežiūros specialistus“, – sakė policijos atstovas Andreas Reuter.
Situaciją dar labiau komplikavo oro sąlygos.
„Pareigūnams kilo pavojus, nes dėl pastarųjų dienų oro sąlygų ant stogo buvo labai daug sniego. Todėl turėjome iš anksto atidžiai patikrinti, kuriomis stogo vietomis galime saugiai judėti, kad pasiektume vyrą ir patys neatsidurtume nereikalingame pavojuje“, – aiškino A. Reuteris.
Nukelti vyrą nuo stogo pareigūnams prireikė 24 valandų. Kadangi Vokietijoje šiuo metu vyrauja minusinė temperatūra, vagis stipriai sušalo. Todėl pirmiausia jis buvo nuvežtas ne į policiją, o į ligoninę. Vagystė, kurią Vokietijos policija ilgam atsimins.
