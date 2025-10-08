Vokietijos policija gaus įgaliojimus numušinėti dronus

Pristatydamas atitinkamą įstatymo projektą A. Dobrindtas sakė, kad policija galės naudoti signalo blokavimo įrenginius arba imtis „fizinių priemonių, t. y. perimti ir numušinėti dronus“.
Jis taip pat pridūrė, kad Vokietija modernių bepiločių orlaivių gynybos priemonių mokosi iš savo sąjungininkų – Izraelio ir Ukrainos.
Jo teigimu, federalinėje policijoje taip pat bus įsteigtas „papildomas padalinys, skirtas gynybos nuo dronų plėtrai ir tyrimams“.
Vokietija – NATO narė ir viena iš didžiausių Ukrainos rėmėjų šios kare su Rusija – šiemet pranešė virš karinių bazių, pramonės ir kitų svarbių infrastruktūros objektų keletą kartų pastebėjusi dronų.
Praėjusį savaitgalį virš šalies pietuose esančio Miuncheno miesto pastebėti dronai privertė du kartus uždaryti vietinį oro uostą ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti daugybę skrydžių, kuriais turėjo vykti tūkstančiai keleivių.
„Įtariame, kad už daugumą šių bepiločių orlaivių skrydžių yra atsakinga Rusija“, – duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ARD sakė kancleris Friedrichas Merzas.
Naujausi komentarai