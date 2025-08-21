Užfiksuota dramatiška šeimos akistata su mirtimi

Turėjęs būti ramus rytas vienai meksikiečių šeimai virto išgyvenimo drama – vos nežuvo po sunkvežimio ratais. Šiurpų incidentą Meksikos sostinėje užfiksavo apsaugos kameros.
Matyti, kaip šaligatviu eina šeima, o jiems įkandin skrieja sunkiasvorė transporto priemonė. Dar spėjo atsigręžti, bet mama paslydo, o vyras su dukra ant rankų nubėgo tolyn.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Su vyru ir dukra ėjome šaligatviu, kai išgirdome trenksmą. Vyras sušuko: bėk! Kai instinktyviai pasisukau, sugebėjau mestis kiek į šoną, bet suklupau ir man krintant sunkvežimis praskriejo pro pat mane. Kiek kliudė, trenkiausi galva į grindinį“, – pasakojo nukentėjusioji Karla.
Aiškėja, jog sunkvežimio vairuotojas bandė išvengti avarijos su kitu automobiliu, tad suko į šoną, bet trenkėsi į šviesos stulpą, išvertė ir ryšių tinklus.
47-erių vairuotojas buvo prispaustas kabinoje net kelias valandas – ugniagesiams teko pjauti rėmą, galop jį išvadavo. Išvežtas į ligoninę sužalotas, bet neįvardijama, kaip smarkiai nukentėjo.
