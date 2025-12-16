 Už režisieriaus ir jo žmonos mirtį atsakingas jų sūnus: prieš tragediją elgėsi kaip išprotėjęs

„Jis visus gąsdino“
2025-12-16 11:38 kauno.diena.lt inf.

Los Andželo policija pranešė, kad Nickas Reineris yra „atsakingas“ už savo tėvų, legendinio Holivudo režisieriaus Robo Reinerio ir prodiuserės Michele Singer Reiner, mirtį.

Robas Reineris ir jos sūnus Nickas Reineris
Robas Reineris ir jos sūnus Nickas Reineris / Scanpix nuotr.

Poros kūnai buvo aptikti sekmadienį jų namuose Brentvude, Los Andžele. Įtariama, kad jie mirė nuo durtinių žaizdų. CNN šaltinis pranešė, kad tėvų kūnus rado Reinerių dukra Romy.

N. Reineris buvo suimtas sekmadienio vakarą, jis įtariamas žmogžudyste. Byla bus perduota nagrinėti Los Andželo apygardos prokuratūrai.

Anot „Daily Mail“, N. Reineris buvo suimtas po to, kai Romy, kaip pranešama, pasakė policijai, kad vienas iš šeimos narių „turėtų būti įtariamasis“, nes yra „pavojingas“.

Šeštadienį Nickas su tėvais dalyvavo vakarėlyje TV laidų vedėjo Conano O'Brieno namuose ir, kaip pranešama, įsivėlė į ginčą.

„Nickas visus gąsdino, elgėsi kaip išprotėjęs, vis klausinėjo žmonių, ar jie garsūs“, – apie vakarėlį žurnalui „People“ pasakojo šaltinis.

Robas Reineris ir Michele Reiner
Robas Reineris ir Michele Reiner / Scanpix nuotr.

Šeima tuo metu jau kelis mėnesius sprendė Nicko psichologines ir narkotikų problemas ir, anot TMZ, draugams sakė: „Mes išbandėme viską“.

2016 m. interviu žurnalui „People“ Nickas pasakojo apie savo daugelį metų trukusią kovą su priklausomybe nuo narkotikų, kuri prasidėjo ankstyvoje paauglystėje ir galiausiai privertė jį gyventi gatvėje.

R. Reineris iš pradžių išgarsėjo kaip aktorius, o 1984 m. ėmėsi režisūros. 1987 m. jis režisavo „Princesę nuotaką“, o 1989 m. – „Kai Haris sutiko Salę“, kuri dažnai priskiriama prie geriausių visų laikų romantinių komedijų.

