Ukrainos sostinės meras teigia, kad Rusijos smūgiai drasko Kyjivą

Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino savo kolegą iš Rusijos Vladimirą Putiną ginkluoto konflikto taisyklių laužymu, nes duodamas leidimas vykdyti masines atakas prieš civilines teritorijas. Kremlius šiuos kaltinimus atmetė.
Tebesitęsiantis karas, kuris prasidėjo 2022 m. vasarį, kai Rusija inicijavo visapusišką invaziją, daugiausia vyksta rytinėje šalies dalyje, kur siaučia sausumos mūšiai, o Kyjivas iš esmės išvengė tokių sugriovimų, kokie stebimi netoli fronto linijos.
Tačiau Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pareiškė, kad miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis.
„Sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje. Nebegalima apsimesti, kad dabar galime gyventi taip, kaip gyvenome taikos metu“, – platformoje „Telegram“ sakė jis.
„Priešas drasko Kyjivą“, – pridūrė meras.
Jo žinutė buvo paskelbta tuo metu, kai valdžios institucijos po dar vienos mirtinos greitai skrendančių reaktyvinių dronų smūgių bangos uždarė vieną iš pagrindinių Kyjivo tiltų ir apribojo eismą antruoju.
Pagrindiniuose keliuose susidarė ilgos stovinčių automobilių ir autobusų eilės, o keleiviai ieškojo alternatyvių maršrutų arba net ėjo pėsčiomis.
„Jau tris valandas važiuoju (...) kad nuvykčiau į darbą“, – sakė 49-erių siuvėja Tetiana Osypenko, kurios autobusas įstrigo spūstyje.
„Tiesiog nėra kaip ten patekti. Niekaip. Šiandien neįmanoma pervažiuoti tiltų“, – naujienų agentūrai AFP teigė ji.
Spūstys formavosi dėl to, nes buvo visiškai uždarytas Pietinis tiltas – vienas iš aštuonių tiltų, jungiančių rytinę ir vakarinę Kyjivo dalis per Dniepro upę.
Ketvirtadienį ir penktadienio rytą jis buvo kelis kartus atakuotas.
Toliau į šiaurę esantis Patono tiltas veikė tik viena kryptimi, nors ir nepranešta, kad jis buvo atakuotas.
V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ apkaltino V. Putiną praėjusį mėnesį pareiškus, kad „dabar nebėra jokių taisyklių“, remdamasis neįvardyta žvalgybos informacija ir žmonėmis iš V. Putino aplinkos.
„Rusams nepavyko mūsų okupuoti. Todėl dabar jie vykdo masines atakas ir masines žudynes“, – sakė V. Zelenskis.
Kremlius iš karto viešai neatsakė į šį kaltinimą, kurį V. Zelenskis pirmą kartą išsakė duodamas interviu „Financial Times“.
Kasdieniai trikdžiai
Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas vis dažniau patiria oro atakas, todėl mieste beveik nuolat skelbiamas pavojus ir trikdomas kasdienis gyvenimas.
Oro pavojaus sirenos, įspėjančios apie artėjančias grėsmes danguje, skamba beveik visą parą ir ragina maždaug tris milijonus miesto gyventojų ieškoti prieglobsčio.
Pasikartojantys smūgiai į traukinius ir degalines jau paveikė geležinkelių bei kelių tinklus, o atakos prieš energetikos objektus artėjant žiemai kelia grėsmę elektros ir šilumos tiekimui.
Siuvėja T. Osypenko nurodė, kad dėl transporto spūsčių negrįš namo. Dėl ankstesnių metro veiklos sutrikimų per oro atakas ji buvo priversta nakvoti metro stotyje netoli Pietinio tilto.
Negalėdama dirbti, ji praranda pinigus, o tai dar labiau padidina karo sukeltą finansinį spaudimą, pridūrė ji.
„Tiesiog visą dieną jautiesi visiškai palaužtas“, – kalbėjo moteris.
Per naujausias Rusijos atakas žuvo vienas žmogus, o dar mažiausiai du buvo sužeisti, kai Kyjivo pietryčiuose buvo smogta į 25 aukštų gyvenamąjį pastatą.
„Politinė valia“
V. Zelenskis paragino griežtinti sankcijas, kad Rusija negalėtų gaminti naujų reaktyvinių dronų, kurie yra greitesni ir sunkiau perimami.
Gamindama šiuos ginklus, Rusija „labai priklauso“ nuo užsienio komponentų, penktadienį socialiniuose tinkluose rašė jis.
„Kiekvieną Rusijos droną iš tikrųjų galima sustabdyti dar gamybos linijoje. Tam reikia šių šalių politinės valios“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis ne kartą ragino Ukrainos Vakarų sąjungininkus suteikti daugiau karinės paramos, ypač JAV gamybos perimančiųjų raketų „Patriot“.
Ketvirtadienį jis sakė, kad Ukraina pirmą kartą kovose panaudojo savo taktinę balistinę raketą FP-7, tačiau neatskleidė, kur ir prieš kokį taikinį ji buvo panaudota.
Jis taip pat teigė, kad Ukraina išbando penkis nuosavus dronų perėmimo įrenginius.
Ukrainos kariuomenė penktadienį pranešė, kad atakavo naftos perdirbimo gamyklą Volgograde ir dar vieną objektą Samaroje, Rusijos pietvakariuose, nes jie tariamai tiekė degalus Rusijos pajėgoms.
Kyjivas taip pat atmetė pranešimus, kad jo naikintuvai F-16 – dar viena svarbi priemonė kovojant su reaktyviniais dronais – galėtų būti nutupdyti dėl vėluojančių techninės priežiūros patikrinimų ir detalių tiekimo.
Tačiau V. Zelenskis „Financial Times“ sakė, kad maždaug pusė Ukrainos naikintuvų parko ilgai remontuojami Europoje.