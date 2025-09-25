Ukrainos kiberataka paralyžiavo Rusijos internetinių mokėjimų sistemą

Apie šią operaciją naujienų agentūrai „Ukrinform“ pranešė HUR šaltiniai.
Prieš sistemą SBP ir paslaugų teikėją „TransTeleCom“ įvykdžius DDoS ataką, daugelis rusų negalėjo atlikti momentinių pervedimų ar mokėjimų internetu.
Socialinių tinklų vartotojai iš Jekaterinburgo paskelbė daugybę skundų, kad negali susimokėti už viešąjį transportą ar apsipirkti degalinėse.
Dėl šios kibernetinės atakos keliuose Rusijos Federacijos regionuose šimtai tūkstančių vietinių paslaugų teikėjų abonentų neteko galimybės naudotis internetu ir interaktyviąja televizija.
Preliminariais skaičiavimais, ekonominiai nuostoliai dėl DDoS atakos prieš mokėjimo sistemą SBP siekia iki 30 milijonų JAV dolerių.