Pasak „Bild“ kalbintų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų (ZSU) atstovų, Rusijos kariai prasiveržė pro Pokrovsko ribas ir artėja link visiškos Ukrainos padalinių apsupties. Oficialiai Ukraina tvirtina, kad miestas „laikosi“, o Rusijos pajėgos traukiasi, tačiau iš tikrųjų, pasak Ukrainos kariuomenės, situacija atrodo kitaip, rašo leidinys.
„[Rusijos vadovas Vladimiras] Putinas dabar visas jėgas meta į šį regioną. Situacija be galo sunki. Mes praradome 80 proc. miesto, vis dar kovojame dėl 20 proc., bet ir ten pralaimime. Vaikinai Myrnograde ir piečiau yra dar blogesnėje padėtyje, jie faktiškai yra apsupti“, – žurnalistams sakė aukšto rango ZSU karininkas.
Kitas kariškis, dalyvaujantis Myrnogrado gynyboje, patvirtina jo žodžius.
„Net jei gautume įsakymą atsitraukti, mes tikriausiai neišgyventume. Greičiausiai nė vienas iš mūsų nepasiektų Rodynskės (į šiaurę nuo Pokrovsko – red.) gyvas. Geriau likti savo pozicijose ir laukti, kol mus išlaisvins arba paims į nelaisvę“, – pažymėjo jis.
Situacija panaši į Bachmutą
Kaip pažymi „Bild“, daugelis lygina situaciją su Bachmutu, kai Ukrainos prezidentas, nepaisydamas generolų patarimų, ilgai nedavė įsakymo trauktis.
„Taip, situacija panaši. Mes didvyriškai ginamės, pareiškiame, kad Rusija yra blogesnėje padėtyje nei ji pripažįsta, o tada traukiamės“, – pokalbyje su „Bild“ sakė Ukrainos diplomatas.
Kita vertus, prezidento šalininkai mano, kad gynybos tęsimas turi ir politinių motyvų, nes Kyjivas bijo, kad Pokrovsko praradimas gali būti vertinamas Vašingtone kaip simbolinis pralaimėjimas.
Kas vyksta Pokrovske
Ukrainos kariškiai pažymi, kad Rusijos kariuomenė Pokrovske turi dvigubą pranašumą – tiek karių skaičiumi, tiek pranašumu ore, kadangi Ukraina negali pasipriešinti daugybei Rusijos dronų.
Be to, pati didžiausia problema yra ta, kad rusai naikina ukrainiečių kariuomenės logistiką. Tai apsunkina šaudmenų ir techninės įrangos pristatymą. Tas pats pasakytina ir apie kariuomenės rotaciją bei sužeistųjų evakuaciją.