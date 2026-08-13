Ukrainos dronų smūgiai Rusijoje didina krovinių vežimo sunkvežimiais išlaidas

Logistikos bendrovės „Logistic Performance“ komercijos direktorė Valerija Savenkova sakė, kad didėjančios kuro kainos privertė jos įmonę sumažinti veiklos geografinę aprėptį, skelbia Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP.
Anksčiau šiais metais jos įmonė vežė krovinius visoje šalyje, tačiau per pastarąjį mėnesį dėl Ukrainos dronų smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms degalų kainos pakilo 16–18 proc., dėl to įmonės transporto išlaidos padidėjo 4,5–5,5 proc.
„Mums pavyko labai greitai pertvarkyti savo logistikos operacijas ir atsisakyti tolimųjų maršrutų, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė V. Savenkova. – Mes nebevykdome pristatymų per Rusijos regionus. Dabar sutelkiame dėmesį į trumpesnius maršrutus Maskvos regione ir krovinių pristatymą į artimiausius uostus.“
Nepaisant plataus Rusijos geležinkelių tinklo, valstybinės statistikos agentūros „Rosstat“ duomenimis, šių metų pirmąjį pusmetį daugiau nei 70 proc. visų krovinių šalyje buvo vežama keliais. Didesnės krovinių vežimo sunkvežimiais išlaidos didina infliacinį spaudimą, ir net jei situacija stabilizuosis, šio sektoriaus atstovai sako, kad niekas nesitiki, jog kainos grįš į ankstesnį lygį.
Liepos mėnesį, kai degalų krizė pasiekė pačią aštriausią fazę, krovinių vežimo tarifai, palyginti su praėjusiu mėnesiu, vidutiniškai padidėjo 12–15 proc., o kai kuriais maršrutais ir tam tikruose regionuose padidėjimas siekė net 50 proc., o degalai sudaro apie 30 proc. krovinių gabenimo išlaidų.
Pasak logistikos įmonės „Optimalog“ įkūrėjo Georgijaus Vlastopulo, klientai vis dažniau ieško alternatyvų kelių transportui. Tiesioginių pervežimų geležinkeliais paklausa išaugo apie 18–20 proc. Gabenimo jūra paklausa padidėjo 10–12 proc., teigė jis.
Rinkos dalyviai baiminasi, kad kainų šuolis gali tapti ilgalaike tendencija.
„Tarifai nebus mažinami, tai galime pasakyti tikrai, – teigė G. Vlastopulas. – Manome, kad net jei situacija normalizuosis ir degalų atsargos regione vėl taps pakankamos, tarifai greičiausiai sumažės ne daugiau kaip 7–10 proc. Taip yra todėl, kad transporto įmonės norės atgauti bent dalį nuostolių, kuriuos patyrė dėl mažesnio krovinių užpildymo koeficiento ir sumažėjusio laivyno išnaudojimo.“