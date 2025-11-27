Ukrainos dronai smogė „Rosneft“ gamyklai Samaroje

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos perėmė 118 Ukrainos dronų, įskaitant 18 virš Samaros srities. Dar keliasdešimt dronų buvo numušta virš Belgorodo ir Kursko sričių, kurios ribojasi su Ukraina.
Aviacijos institucijos laikinai apribojo skrydžius šešiuose Rusijos oro uostuose, įskaitant ir Samaros Kurumocho oro uostą.
Naujienų kanalai platformoje „Telegram“ ir Petras Andriuščenka, buvęs dabar okupuoto Mariupolio pareigūnas, teigė, kad per dronų ataką buvo smogta „Rosneft“ naftos perdirbimo gamyklai Novokuibyševske Samaroje.
Pranešama, kad srities gyventojai girdėjo kelis galingus sprogimus netoli objekto, kurio pajėgumai siekia iki 8,8 mln. tonų perdirbamos naftos per metus. Ukraina šią „Rosneft“ gamyklą laiko pagrindine degalų tiekėja Rusijos karinėms operacijoms.
„The Moscow Times“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių pranešimų. Jų nekomentavo ir Samaros srities gubernatorius Viačeslavas Fedoriščevas.