Pateiktais duomenimis, specialioji operacija buvo planuojama dvi savaites. Ją surengė pasipriešinimo atstovai.
Žvalgybos vertinimu, naikintuvų vertė gali būti iki 100 mln. dolerių.
Ukrainos karinė žvalgyba paskelbė apie sėkmingą smūgį Rusijos naikintuvams. Naktį į sekmadienį karinėje oro bazėje netoli Lipecko miesto smogta dviem Su-30 ir Su-27 tipo naikintuvams, pranešė žvalgyba socialinėje žiniasklaidoje. Lėktuvai užsiliepsnojo.
