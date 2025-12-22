 Ukrainos žvalgyba pranešė smogusi dviem Rusijos naikintuvams

2025-12-22 11:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos karinė žvalgyba paskelbė apie sėkmingą smūgį Rusijos naikintuvams. Naktį į sekmadienį karinėje oro bazėje netoli Lipecko miesto smogta dviem Su-30 ir Su-27 tipo naikintuvams, pranešė žvalgyba socialinėje žiniasklaidoje. Lėktuvai užsiliepsnojo.

Ukrainos žvalgyba pranešė smogusi dviem Rusijos naikintuvams / Scanpix nuotr.

Pateiktais duomenimis, specialioji operacija buvo planuojama dvi savaites. Ją surengė pasipriešinimo atstovai.

Žvalgybos vertinimu, naikintuvų vertė gali būti iki 100 mln. dolerių. 

