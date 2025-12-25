Ukraina per naktį numušė 106 Rusijos dronus

Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.
Nuo trečiadienio 19 val. Rusija į Ukrainą paleido 131 „Shahed“, „Gerbera“ ir kitokio tipo smogiamuosius dronus iš Kursko, Oriolo, Primorsko Achtarsko (Rusijos Federacijoje), Donecko (laikinai okupuotos Ukrainos teritorijos), taip pat iš Hvardijskės ir Čaudos (laikinai okupuotame Kryme).
Apie 90 šių bepiločių skraidyklių buvo „Shahed“ tipo dronai.
Šią oro ataką atrėmė Ukrainos karinė aviacija, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės karybos ir bepiločių sistemų pajėgos bei mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis iki ketvirtadienio 8 val. 30 min. ukrainiečiai numušė ar kitaip nukenksmino 106 dronus šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose.
Tačiau 22 smogiamieji dronai pataikė 15-oje vietovių.
Anksčiau pranešta, kad naktį rusai atakavo uosto ir pramonės infrastruktūros objektus Odesos srityje, kur vienas žmogus žuvo, o du buvo sužeisti.