Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė į Rusijos naftos chemijos gamyklą

Teigiama, kad operacija įvyko lapkričio 6 d. Dėl smūgio įsiplieskė gaisras gamyklos ceche, kuriame gaminamas reaktyvinio kuro priedas agidolis. Žvalgybos agentūra nurodė, kad Sterlitamako gamykla yra svarbus objektas Rusijos naftos chemijos pramonėje – šiame fabrike gaminami produktai Rusijos karinei ir gynybos pramonei, įskaitant ionolą, aviacinį benziną ir sintetinius polimerus.
Lapkričio 4–5 d. naktį Ukrainos pajėgos laikinai okupuotame Donecke smogė į bepiločių orlaivių „Shahed“ saugojimo, surinkimo ir paleidimo bazę, taip pat į Volgogrado naftos perdirbimo gamyklą.