Ukrainoje – dar vienas korupcijos skandalas: biudžeto milijonai dingo fiktyviuose projektuose

Apie tai pranešė NABU.
„2023 m. pavasarį grupuotės nariai atrinko objektus, kurie turėjo būti atnaujinti naudojant biudžeto lėšas. Jie dirbtinai padidino įrangos ir darbų kainą, surengė viešųjų pirkimų konkursą ir užtikrino, kad jį laimėtų jų kontroliuojama bendrovė, faktiškai valdoma buvusio pareigūno klasioko. Nepaisant tinkamos projekto dokumentacijos nebuvimo, su šia įmone buvo pasirašyta sutartis dėl septynių modulinės konstrukcijos katilinių tiekimo ir montavimo Selydove ir Ukrainske už daugiau nei 200 mln. grivinų (4 mln. eurų). Nors katilinės buvo pristatytos, prijungtos tik dvi, ir net jos neveikė dėl defektų“, – teigiama pranešime.
Kitas plano etapas buvo įgyvendintas Sviatohirske, prisidengiant vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija. Pagal sutartis buvo sumokėtos lėšos už darbus, kurie nebuvo atlikti arba atlikti atmestinai – be leidimų, be tinkamos projekto dokumentacijos ir šiurkščiai pažeidžiant taisykles. Siekdami nuslėpti nusikaltimą, grupuotės nariai klastojo darbų užbaigimo pažymėjimus, neteisėtai pratęsė sutarčių terminus ir spaudė savivaldybių komunalinių paslaugų įmonių vadovus, kad šie įtrauktų įrenginius į balansą.
Tyrėjai mano, kad šiais veiksmais valstybei padaryta nuostolių už daugiau nei 140 mln. grivinų (bemaž 2,9 mln. eurų), kurias nusikaltėliai pasisavino ir panaudojo savo nuožiūra, o pafrontės miestelių gyventojai žiemą liko be šildymo ir geriamojo vandens.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, NABU direktorius Semionas Kryvonosas pareiškė, kad Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras tiria daugiau nei dešimt galimų piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su įtvirtinimų statyba, įskaitant įtvirtinimų statybą Donecko regione, prižiūrint Poltavos regiono administracijai.
