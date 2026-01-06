 Sukčiai taikosi ne tik į senolius: dviem jaunuoliams pridarė nemažai žalos

Sukčiai taikosi ne tik į senolius: dviem jaunuoliams pridarė nemažai žalos

2026-01-06 09:18
BNS inf.

Į sostinės policiją pirmadienį kreipėsi du nuo sukčių nukentėję vilniečiai, kuriems padaryta 41 tūkst. eurų žala, antradienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Sukčiai taikosi ne tik į senolius: dviem jaunuoliams pridarė nemažai žalos / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

2002 metais gimęs jaunuolis pareigūnams pranešė, kad 2024 metų liepos 10 dieną apgaule išviliojus jo asmens ir elektroninės bankininkystės duomenis, buvo paimti vartojimo kreditai už 15,3 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

1993 metais gimęs vyras pranešė, kad nuo 2025 metų gruodžio 31-osios iki šių metų sausio 3-iosios iš jo banko sąskaitos, galimai pavogus mokėjimo kortelės duomenis, buvo atsiskaityta už 25,9 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

