Ukraina teigia surengusi išpuolį prieš svarbų Rusijos karinį naftotiekį Maskvos srityje

Portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis HUR pranešimu, nurodė, kad smūgis buvo suduotas 400 km ilgio naftotiekiui, laikomam svarbia arterija Rusijos pajėgoms.
Skelbiama, kad šiuo naftotiekiu Rusijos kariams tiekiami benzinas, dyzelis ir reaktyvinis kuras iš naftos perdirbimo gamyklų Riazanėje, Žemutiniame Naugarde ir Maskvoje.
HUR teigimu, operacijos metu teritorijoje, esančioje į pietryčius nuo Rusijos sostinės, vienu metu buvo sunaikintos visos trys pagrindinės kuro linijos.
Priduriama, kad operacija buvo sėkminga, nepaisant priešdroninės sistemos ir kitų apsaugų.
„Žiedinis naftotiekis galėjo per metus transportuoti iki 3 mln. tonų reaktyvinių degalų, taip pat milijonus tonų dyzelino ir benzino“, – sakoma HUR išplatintame pranešime.
Pasak HUR, šis išpuolis sudavė ypač rimtą smūgį Rusijos karinei logistikai ir ekonomikai.
„Mūsų smūgiai turėjo didesnį poveikį nei sankcijos“, – pareiškė HUR vadovas Kyryla Budanovas.
„Tai tiesiog matematinė tiesa. Mes tiesioginiais veiksmais Rusijos Federacijai padarėme daug didesnę žalą nei bet kokios iki šiol prieš ją panaudotos ekonominės įtakos priemonės“, – pridūrė jis.