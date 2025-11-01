Ukraina siunčia specialiąsias pajėgas į Pokrovską

Pokrovskas, esantis rytinėje Donecko srityje, yra įsikūręs svarbiame Ukrainos kariuomenės tiekimo kelyje ir jau daugiau nei metus yra Maskvos taikiklyje.
Prieš karą mieste gyveno 60 tūkst. žmonių, tačiau dabar dėl karo veiksmų jis yra didžiąja dalimi nuniokotas.
Ukrainos kariuomenei artimo karinio tinklaraščio „DeepState“ mūšio lauko žemėlapyje matyti, kad didžioji miesto dalis yra pilkojoje zonoje, kur Rusijos ir Ukrainos pajėgos kovoja dėl kontrolės.
„Vyksta visapusiška operacija siekiant sunaikinti ir išstumti priešo pajėgas iš Pokrovsko“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis.
„Mano įsakymu mieste veikia specialiųjų operacijų pajėgų, specialiųjų operacijų vadavietės, Ukrainos saugumo tarnybos ir kitų Ukrainos gynybos pajėgų padalinių konsoliduotos grupės...“, – pridūrė jis, nenurodydamas, kiek laiko jos jau ten yra.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose, regis, matyti, kaip virš miesto skrenda sraigtasparniai.
O. Syrskis paneigė pranešimus, kad Maskva apsupo logistikos centrą, sakydamas, kad „blokados nėra“.
„Darome viską, kad užtikrintume logistiką“, – pažymėjo jis.
Miesto užėmimas Rusijos pajėgoms leistų toliau veržtis į Donbaso regioną ir suteiktų propagandinį postūmį Kremliui, kuris šį regioną vadina savo teritorija.
2022 metų vasarį į Ukrainą įsiveržusi Rusija šiuo metu okupuoja apie penktadalį šalies teritorijos.