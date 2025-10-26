Ukraina: rusų kariai pateko į Pokrovską

Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo, kelios nedidelės Rusijos pėstininkų grupelės prasiskverbė į miestą apeidamos Ukrainos gynybines pozicijas.
Apie 200 Rusijos kareivių užsiėmė savo pozicijas, o tarp jų ir ukrainiečių pajėgų vyksta sunkios kovos. Kyjivas paskelbė, kad abi pusės naudoja dronus.
Generalinis štabas teigia, kad mūšiai yra itin dinamiški ir intensyvūs, o Rusijos pajėgos taip pat bando ukrainiečių gynybines pozicijas įveikti tankais ir šarvuočiais.
Tačiau Ukraina neigia Rusijos teiginius apie Pokrovske neva visiškai apsuptus ukrainiečių karius.
Generalinis štabas sako, kad Ukrainos pajėgos atkovojo vietoves aplink miestą, stabilizuoja padėtį šiame sektoriuje ir palei kelius vedančius į Porkovską.
Pokrovską ir netoliese esantį Myrnohradą rusai puola jau daug mėnesių ir šiems miestams gresia patekti į apsuptį.
Ukraina jau ilgiau nei tris su puse metų ginasi nuo 2022 m. Rusijos pradėto pilno masto įsiveržimo.