Zelenskis: Rusija nori sugadinti ukrainiečiams Kalėdas

„Žinoma, kad rusai bando sugadinti ir šią šventę bei šią šventą dieną“, – sakė jis vakariniame savo vaizdo kreipimesi, turėdamas omenyje sistemingą Rusijos vykdomą energetikos objektų naikinimą iš oro. Todėl Ukrainai, anot V. Zelenskio, reikia paramos, pirmiausiai oro gynybos srityje – tiek švenčių, tiek kitomis savaitės dienomis.
Ukraina niekada nebus kliūtis taikai.
V. Zelenskis sakė, kad Ukrainos derybininkai grįžo iš JAV, kur pasiekė pažangos pokalbiuose dėl karo užbaigimo.
„Ukraina niekada nebus kliūtis taikai“, – pabrėžė jis. Kartu prezidentas įspėjo, kad Rusija gali sužlugdyti diplomatinį procesą.
Rusija ir jos prieš maždaug ketverius metus užpulta Ukraina tiesiogiai nesidera. Abiejų šalių delegacijoms tarpininkauja JAV. Dabar kelias dienas pokalbiai vyko Majamyje.