Prieš tai karinis tinklaraštis „DeepStateMap“ pranešė apie į šiaurę nuo Kupjansko esančios Zapadnės išlaisvinimą. Šis kaimas yra netoli Oskilo upės, kuri apsunkina Rusijos pajėgų veržimąsi regione. V. Trehubovas nenorėjo atskleisti puolimo detalių.
Per daugiau kaip ketverius metus trunkantį plataus masto karą Ukrainoje Rusijos pajėgos ne kartą mėgino kirsti Oskilo upę. 2022 m. joms pavyko greitai persikelti per upę, tačiau per tais pačiais metais surengtą Ukrainos kontrpuolimą jos buvo nustumtos atgal. Praėjusių metų sausį Rusijos kariai galiausiai vėl persikėlė per Oskilą ir vakariniame upės krante įrengė placdarmą.
Rusijos pajėgoms nepalankus rytinės Ukrainos kraštovaizdžio bruožas – upės. Be Oskilo ten teka ir kitos didesnės upės, tokios kaip Siverskio Donecas ir Žerebecas, kurios apsunkina karių judėjimą į priekį ir gali tapti mirtinais spąstais. Praeityje Rusijos pajėgoms ne kartą nepavyko persikelti per upes.
Vykstant kovoms prie Zapadnės, Ukrainos kariuomenė šiuo metu paraleliai vykdo kelių etapų operaciją „Vivaldi“. Per šį puolimą Ukrainos pajėgos pasiekė teritorinių laimėjimų netoli Lymano miesto Donecko srityje.
„DeepStateMap“ kol kas patvirtino trijų kaimų išlaisvinimą. Vašingtone įsikūręs Karo studijų institutas (ISW) prieš kelias dienas pranešė, kad Ukrainos pajėgos šiame fronto ruože atsikovojo 125 kv. kilometrus teritorijos. Kyjivas apie šį puolimą skelbia labai mažai informacijos.