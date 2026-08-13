Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas

Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių, teigė J. Ihnatas. Tas pats galios Rusijos raketoms, „kurios nepasiekė savo tikslo“. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais.
Ateityje Ukraina pateiks tik bendrus duomenis apie rusų atakas, teigė atstovas. Kartu jis patikino, kad gyventojai toliau realiuoju laiku bus perspėjami apie atakas ir skelbiamas oro pavojus.
Rusų daliniai, J. Ihnato duomenimis, liepą į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 įvairaus tipo raketų. Tarp jų buvo beveik 200 balistinių raketų.
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(be temos)