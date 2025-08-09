Ugniagesiai antrą dieną mėgina suvaldyti gaisrą netoli Atėnų

Ugniagesių departamento atstovas sakė, kad netoli Keratėjos, apie 43 kilometrus į pietryčius nuo Atėnų nutolusios kaimo vietovės, dirbo daugiau nei 260 ugniagesių su beveik 80 gaisrinėmis mašinomis ir 12 lėktuvų.
„Gaisras susilpnėjo, bet aktyvių židinių vis dar yra“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Šeštadienį netoli Kuvaro miestelio kilo naujas gaisras, bet jis buvo greitai užgesintas.
Artimiausio miesto Lavrio meras Dimitris Loukas sakė, kad penktadienį Keratėjoje kilęs gaisras nuniokojo beveik 10 tūkst. akrų krūmynų ir miškų.
„Be kitų objektų, žemės ūkio ir miško žemės, buvo sunaikinta daug namų“, – sakė jis valstybinei naujienų agentūrai ANA.
Atėnų nacionalinė observatorija šeštadienį pranešė, kad stiprus vėjas tęsis mažiausiai iki pirmadienio.
Penktadienį vėlai vakare ugniagesiai ir policija evakavo dešimtis žmonių iš namų ir senelių globos centro, nes liepsnos artėjo prie pakrantės kurorto Palaja Fokaja.
Vėliau ugniagesiai netoli Keratėjos esančioje trobelėje rado garbaus amžiaus vyro palaikus.
Jis mirė savo lovoje, sakė D. Loukas.
Penktadienį dėl stipraus vėjo žuvo du turistai iš Vietnamo, įkritę į jūrą Sarakiniko paplūdimyje Kikladų salyne esančioje Melo saloje.
Pasak pakrančių apsaugos tarnybos, 61 metų moteris ir 65 metų vyras buvo atvykę kruiziniu laivu, lankiusiu mėnulio pavidalo vulkaninių uolienų paplūdimį.
Pakrančių apsaugos tarnybos atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad moteris įkrito į vandenį, o vyras bandė ją gelbėti.
Graikijos nacionalinė meteorologijos tarnyba EMY pranešė, kad šeštadienį prognozuojamas vėjas, kurio greitis sieks 74 kilometrus per valandą.
Penktadienio orai dešimtims tūkstančių atostogautojų sutrikdė keliones keltu. Šeštadienį laivybos draudimas Atėnų uostuose buvo panaikintas.
