Turkijoje nukrito, įtariama, rusiškos kilmės dronas

„Šiandien (penktadienį) rastas bepilotis orlaivis, kuris, remiantis pirminiais duomenimis, manoma, yra Rusijoje pagamintas „Orlan-10“ tipo (dronas), naudojamas žvalgybos ir stebėjimo tikslais“, – pranešė Vidaus reikalų ministerija.
Bepilotis orlaivis buvo aptiktas netoli šiaurės vakarinio Izmito miesto, maždaug 30 km į pietus nuo Juodosios jūros, kiek anksčiau pranešė privati naujienų agentūra DHA.
Vidaus reikalų ministerija sakė, kad incidento tyrimas tęsiamas, bet daugiau detalių nepaskelbė,
Turkijos žiniasklaidos duomenimis, krisdamas dronas nukentėjo.
Incidentas įvyko kelios dienos po to, kai Turkija pirmadienį numušė droną, kuris „prarado kontrolę“, artėdamas prie jos oro erdvės iš Juodosios jūros.
Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas perspėjo, kad Juodoji jūra negali tapti „konfrontacijos zona“ tarp Rusijos ir Ukrainos, po kelių pastarųjų savaičių atakų prieš laivus regione.
Praėjusią savaitę per Rusijos oro smūgį netoli Ukrainos Odesos uostamiesčio buvo apgadintas Turkijos laivas. Tai įvyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai R. T. Erdoganas pasikalbėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Turkmėnistane vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo metu.
