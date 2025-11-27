 Traukinys partrenkė kelioliką geležinkeliečių, beveik visi žuvo

2025-11-27 09:53
BNS inf.

Pietvakarių Kinijoje ketvirtadienį žuvo 11 geležinkelininkų, kuriuos naktį partrenkė traukinys, po avarijos Junano provincijoje pranešė valstybinė žiniasklaida. 

Traukinys partrenkė kelioliką geležinkeliečių, beveik visi žuvo / Scanpix nuotr.

Kunmingo Luojango stotyje traukinys, „naudotas seisminės įrangos bandymams“, susidūrė su naktį priežiūros darbus atliekančiais geležinkelininkais, žuvo 11 žmonių ir du buvo sužeisti, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

Pranešama, kad traukinys „įprastai važiavo per posūkį Kunmingo Luojango stotyje, kai susidūrė su į bėgių zoną įėjusiais geležinkelininkais“.

Avarijos priežastis tiriama, pridūrė pareigūnai.

Traukinių eismas atnaujintas iki ketvirtadienio vidurdienio, o sužeistiesiems buvo suteikta medicininė pagalba, pranešė jie.

Pramoninės avarijos Kinijoje gana dažnos dėl neaiškių taisyklių ir prastų saugos standartų. 

