2025-11-14 13:56
Viljama Sudikienė (ELTA)

Vakarų Vokietijoje 27 metų vyras patyrė sunkią galvos traumą, partrenktas traukinio, kai stovėjo ant platformos įnikęs į telefoną, penktadienį pranešė pareigūnai.

Traukinys partrenkė į telefoną įnikusį vyrą / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Incidentas įvyko ketvirtadienį Leichlingeno traukinių stotyje, Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemėje.

Pasak federalinės policijos, vyras buvo sutelkęs dėmesį į mobilųjį telefoną ir stovėjo per arti platformos krašto.

Traukiniui įvažiuojant į stotį, mašinistas įjungė perspėjimo signalą ir staigiai stabdė, bet susidūrimo išvengti nepavyko.

27 metų vyras buvo sunkiai sužeistas ir greitosios pagalbos sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę. Geležinkelio linija tarp Leverkuzeno-Opladeno ir Leichlingeno stoties buvo laikinai uždaryta.

