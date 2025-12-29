 Trimetis ant motociklo – milijonai peržiūrų ir audringos reakcijos

2025-12-29 12:26
Ieva Matusevičiūtė (LNK)

Vokietijoje trimetis vaikas tapo tikra socialinių tinklų žvaigžde. Pasirodo, berniukas jau puikiai valdo motokroso motociklą, o jo mama viską skelbia internete.

Trimetis ant motociklo – milijonai peržiūrų ir audringos reakcijos / LNK vaizdo įrašo stop kadrai

Berniukui Mio tik treji, o jis jau, kaip tikras profesionalas, važinėja motokroso motociklu. Tiesa, motociklas yra elektrinis ir gali išvystyti tik iki 40 kilometrų per valandą greitį, tačiau berniukas dar taip greitai nevažiuoja.

„Pirmieji jo bandymai buvo tokie lėti, kad jis vis nugriūdavo. Buvo galima eiti šalia jo pėsčiomis, bet jis labai greitai tapo užtikrintesnis“, – pasakojo Mio mama Nadine Ritter.

Berniukas, važinėdamas motokroso trasoje, jaučiasi pats laimingiausias. Pasak mamos, kiekvieną dieną jis klausia, kada galės vėl sėsti ant motociklo.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Kartu su berniuku treniruojasi ir jo vyresnis brolis, tik jis lekia šiek tiek greičiau.

„Jam tikrai labai gerai sekasi, turint omenyje, kad jam tik treji – tai reikia prisiminti. O kuo anksčiau pradedi, tuo geresnis tampi“, – teigė Mio brolis Thilo Ritter.

Mama – tikra berniukų fanė: viską filmuoja, ploja dėl kiekvieno laimėjimo ir vaizdus kelia į socialinius tinklus.

„Surenkame nuo dviejų iki keturių milijonų peržiūrų. Ir iš tikrųjų viską čia keliu aš“, – sakė N. Ritter.

Tačiau ne visi palaiko tokį mamos požiūrį – ji sulaukia ir piktų žinučių. Komentatoriai primena, kad tai pavojingas sportas, o vaikui – tik treji.

„Žinoma, jaudiniesi, bet jis tikrai labai, labai gerai apsaugotas. Į apsaugas investavau daug pinigų. O jis krenta dažniausiai dėl to, kad važiuoja per lėtai, ir dažniausiai – į purvą, esant tokiam orui“, – aiškino N. Ritter.

Tad ko tik nepadarysi, kad vaikas būtų laimingas. Todėl Mio ir toliau važinėja motociklu bei sieks tapti tikru profesionalu.

