Teksase sudužus JAV kariniam sraigtasparniui žuvo du kariai

„Fort Hude dislokuotas atakos sraigtasparnis „AH-64E Apache“ šiandien sudužo Salade. Patvirtinta dviejų karių žūtis, – sakoma bazės pranešime. – Fort Hudo personalas lieka įvykio vietoje ir dirba koordinuodamas veiksmus su vietos gelbėtojais.“
Žuvusiųjų tapatybės neskelbiamos, kol nebus informuoti jų artimieji.
Ši sraigtasparnio katastrofa įvyko praėjus maždaug dviem mėnesiams po to, kai Kalifornijoje sudužus JAV oro pajėgų bombonešiui B-52 žuvo visi aštuoni juo skridę žmonės.
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